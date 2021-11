L'exposition Rêver Rouen, qui avait ouvert ses portes le 20 octobre, sera ouverte exceptionnellement samedi 15 décembre, de 18h à 21h, à l'occasion de sa clôture.

Entre le 1er et le 25 novembre, 6.760 personnes sont venues admirer l'exposition et les huit projets de plasticiens et d'architectes contemporains.