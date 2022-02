Copenhague ? pauvre planète

Nicolas Sarkozy a-t-il évité à la conférence de Copenhague de s'achever samedi dernier « sur un fiasco total » ?

C’est l’avis du ministre Luc Chatel : « Quand Nicolas Sarkozy est arrivé, il n’y avait aucune décision en passe d’être prise et on se préparait à un fiasco... Le président a pris l’initiative de réunir 28 chefs d’Etat et de gouvernement pour que ceux qui pouvaient faire bouger les choses se retrouvent et discutent, et à la fin on a évité un fiasco total », estime Chatel.

Il se montre aussi optimiste en ce qui concerne le rôle de l’Union européenne dans cette affaire : « L’Europe a eu un rôle absolument prépondérant Elle a été unie, elle a défendu une position ambitieuse et audacieuse! »

Certes, le ministre français admet (comme beaucoup d’autres dans le monde) que Copenhague s’est achevée sur de grosses déceptions : l’absence d’objectifs quantitatifs imposés à l’ensemble des pays, et l’absence d’accord sur une organisation mondiale de l’environnement... Mais « une mécanique inéluctable est maintenant en marche », veulent croire les optimistes.

Au ministère français de l’Ecologie, Jean-Louis Borloo et Chantal Jouanno partagent un peu moins ce sentiment. Borloo s’interroge : « C’est le début d’un processus mais qui va être compliqué, difficile... Je retiens un échec du système onusien... Vraiment j’aurais préféré que tout le monde s’engage plus mais il ne faut pas non plus dire qu’il ne s’est rien passé à Copenhague. On entre dans un nouveau monde. Les pays industrialisés s’engagent à la réduction des gaz à effet de serre : pour la première fois, le Brésil, la Chine, l’Inde se sont engagés réellement, même si ce n’est pas à la hauteur ni dans la forme qu’on souhaiterait... »



‘‘Sinon, c’était l’anarchie’’

Chantal Jouanno ajoute : « On a évité le pire, c’est-à-dire de sortir avec strictement rien de Copenhague . Concrètement, on a un accord politique qui engage les grands pollueurs représentant 90%, voire plus, des émissions de gaz à effet de serre ; un accord maintenant soutenu par les pays les plus pauvres. Ce n’est pas à la hauteur de ce qu’on attendait, on a même hésité jusqu’au bout à signer cet accord. Mais si on ne l’avait pas signé, il n’y avait rien et c’était l’anarchie environnementale. »

La perplexité de Paris est aussi celle du reste du monde. En tout cas dans l’hémisphère Sud... Face aux menaces de changement climatique, les pays pauvres demandent de l’aide aux pays riches. Ceux-ci, à Copenhague, leur ont opposé une fin de non-recevoir. « Egoïsme hypocrite », protestent les mouvements altermondialistes.

Quant à Obama, il se pose en grand vainqueur et appelle à des mesures écologiques... dans le futur. Mais qui l’empêchait de prôner ces mesures dès la conférence de Copenhague ?



