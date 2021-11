Caennais : quel a été votre pire cadeau de Noël ?

Si de nombreuses personnes interrogées confient ne pas se souvenir du plus moche cadeau qu’elles ont reçu à Noël, pour certaines, il n’y a pas de doute. "C’est un luminaire en papier mâché offert par ma belle-mère", se rappelle Sylviane qui a fini par le jeter. "Le problème, c’est que lorsqu’elle passait à la maison, elle se demandait toujours où nous avions bien pu l’accrocher" !

Chassez la banalité

Les coffrets cadeaux reviennent également de plus en plus souvent dans la colonne des présents ratés. "Ce qu’ils proposent est loin d’être intéressant et quand on a choisi une nuit d’hôtel ou une activité, ce n’est pas rare que ce soit déjà réservé", regrette Sébastien.

Aline se souvient l’huile de massage offerte par son copain : "Et en plus, que ce n’est pas moi qui a été massé, mais lui !" Les chocolats en boîte sont également pointés du doigt, mais aussi le fait de recevoir un cadeau moins attractif que celui des autres, au pied du sapin... "Ah et puis il y a aussi tout simplement le cadeau qui arrive alors qu'on était sûr d'avoir autre chose, et que cet autre chose nous plaisait beaucoup...", conclut Justin.