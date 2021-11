Commerce “Ce n'est pas le cauchemar qu'on nous promettait”

Ces fêtes de fin d’année s’annoncent-elles bien pour le commerce rouennais ?

"Le premier samedi de décembre a été plus que rassurant. Il y avait foule à Rouen et les gens sont venus pour consommer, c’est évident. Le centre-ville reste très attractif et continue de capter la clientèle malgré tout ce qu’on peut entendre sur le stationnement ou la circulation. En outre, le panier moyen se révèle élevé. Décembre est toujours un mois de consommation et Noël un moment magique. Les gens se réunissent et veulent faire plaisir".

Quels commerces tirent-ils le mieux leur épingle du jeu ?

"Comme d’habitude, les achats dits ‘contraints’ - l’habillement, l’équipement de la maison - s’en sortent très bien, tout comme les bons artisans de bouche. Ceux-ci sont peu touchés par la mauvaise situation économique. Les consommateurs recherchent de plus en plus la qualité. Du côté des enfants, même si l’on note clairement une évolution vers les nouvelles technologies, on remarque dans les petits commerces du centre-ville un retour vers les jeux traditionnels en bois, souvent fabriqués en France. Comme s’il y avait un sursaut de solidarité".

Quel est votre regard sur Rouen, privé du Pont Mathilde ? Les commerçants en souffrent-ils ?

"Ce qui est sûr, c’est que nous ne vivons pas le cauchemar annoncé. En semaine, hormis aux heures de pointes, on circule et on stationne très bien à Rouen. Le week-end aussi. C’est rassurant. Mais au-delà des problèmes de circulation, ce mois de décembre va être crucial pour bon nombre de commerces rouennais, dont la pérennité en dépend. Ceci dit, je reste optimiste, nous observons de bons signaux en terme de consommation".

Sur quels atouts le commerce du centre-ville peut-il s’appuyer ?

"Rouen bénéficie d’une diversité commerciale extraordinaire, mêlant grandes chaînes et commerces indépendants de grande qualité. Ce que l’on ne retrouve pas, par exemple, au Havre".

Vous êtes également président de la Chambre commerciale et artisanale de Rouen (CCAR). Comment agissent ces deux structures pour le commerce rouennais ?

"La 3CR travaille avec les comités commerciaux et conseille les commerçants. Mais nous menons également des actions plus visibles, comme le concours de décoration de façades cet hiver. La CCAR est plus connue pour le site internet de bons plans et d’information sur le commerce - Rouen Shopping - qui enregistre 82 000 visites mensuelles".