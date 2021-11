Après la neige et les pluies verglaçantes, tout semble rentrer dans l'ordre (12h15)

Quelques accidents dans le département mais uniquement de la tôle froissée après les chutes de neige qui ont parsemé le territoire peu avant 6h ce matin. Sur l'A84 la direction des routes a relevé 5 accidents sans gravité.



Des pluies verglacantes se sont ajoutées localement ce matin, comme entre Potigny et Falaise où la circulation était rendue difficile. Le temps reste maussade mais c'est la pluie qui s'invite désormais à la faveur d'un léger redoux.



Côté transports en commun les deux lignes de tramway de caen ont été interrompus une partie de la matinée. Les véhicules roulants sont en train de reprendre progressivement après avoir inspecté la qualité du parcours à vide. Les usagers devraient pouvoir de nouveau emprunter le tramway dans les minutes qui viennent.



Les Bus verts du conseil général sont eux suspendus au départ et à destination de Caen. Pas tous puisque les cars évoluant dans le secteur du Bessin comme dans celui du pays d'auge semblent circuler normalement. Le service devrait faire un nouveau point dans quelques minutes pour savoir si les conditions se sont améliorées.



Ce matin de nombreuses lignes de bus ont vu leur trafic perturbé, et accusaient des retards parfois importants. Les bus sur demande ont stoppé leurs rotations. Le train,lui, n'a apparemment pas subi les conséquences de ces conditions climatiques. L'aéroport de Carpiquet a dû remettre certains vols en question.