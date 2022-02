Hockey : nouvelle victoire face à Amnéville

Dans sa patinoire, il est venu à bout, non sans difficultés, d'une équipe d'Amnéville 'accrocheuse et pas facile à manoeuvrer”.



Un certain manque de concentration

Nettement dominateurs sur l’ensemble de la rencontre, les Drakkars n’ont jamais tremblé mais ont dû attendre le troisième tiers-temps pour asseoir définitivement leur suprématie. Deux doublés de Kévin Da Costa et Jonathan Boutin, ainsi qu’une réalisation de Graham Avenel, ont permis à Caen de conforter sa première place et son invincibilité à domicile. “Nous aurions dû plier le match plus tôt mais les joueurs n’étaient pas assez concentrés”, estime David Dostal.

Cette douzième victoire permet à Caen de démarrer idéalement la phase retour après une première moitié de saison réussie.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire