L'objet de l'année 2012:l'iPhone 5

La plus grande surprise du classement annuel du Time est l'absence du top 10 du Galaxy SIII de Samsung. La tablette Galaxy Note II du fabricant sud-coréen se classe quant à elle huitième, le magazine la présente comme l"anti-iPhone."

Apple classe deux appareils dans le top 10 cette année, en plus de l'iPhone on note la présence du MacBook Pro 15 pouces, à la sixième position, un cran au-dessus de la tablette Microsoft Surface RT.

A propos de la Surface, Time a commenté : "C'est un des appareils les plus élégants et ambitieux à tourner sous Windows jamais créé. Sa coque en magnésium est belle et agréable au toucher."

Les 10 meilleurs gadgets de 2012 selon Time magazine

1 L'iPhone 5 d'Apple

2 La Wii U de Nintendo

3. Le Cyber-shot RX100 de Sony

4. Raspberry Pi Model B

5. L'appareil photo Lytro

6. Le MacBook Pro d'Apple 15 pouces avec écran Retina

7. La Microsoft Surface sous Windows RT

8. Le Samsung Galaxy Note II

9. Nest smart thermostat

10. Simple.TV