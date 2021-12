Spectacle de flamenco au théâtre de Caen

Le maître du flamenco avait créé ce ballet en 1994 et a été primé en 1998 comme meilleur chorégraphe pour ce travail. Sur scène se sont 30 danseurs, chanteurs et guitaristes qui donnent corps au récit du début du XVIIe siècle de Lope de Vega. L’histoire d’un village d’Andalousie qui se révolte contre les abus commis par son gouverneur tout puissant.

Dans une mise en scène sobre, baignée de couleurs chaudes et éclatantes qui évoquent l’Espagne, c’est le flamenco dans toute sa fougue et sa colère qui envahit le spectateur et lui donne des frissons.

Pratique. Du mercredi 19 au samedi 22 décembre à 20h, et le dimanche 23 décembre à 17h, au Théâtre de Caen. Tarifs : de 8 à 25€. Billetterie : 02.31.30.48.00.