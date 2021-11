Normandie impressionniste de retour en avril prochain

A Caen, de nombreux rendez-vous s’en feront l’écho. Le plus emblématique d’entre eux vous conviera sur la Presqu’île de Caen et les bords de l’Orne. Depuis le bassin Saint-Pierre jusqu’à Ouistreham, quinze communes accueilleront sur leur territoire des containers semblables à ceux qui occupent déjà le quai François Mitterrand. Quelques mètres carrés fermés, comme autant de salles d’exposition temporaires.

Répartis par deux, les caissons de ce "musée éclaté" abriteront des oeuvres originales, créées pour l’occasion, par des artistes invités par les institutions culturelles. Une façon pour le Laboratoire de l’art & de l’eau de l’Ecole supérieure d’arts et médias de Caen-Cherbourg, maître d’oeuvre du projet, de porter l’art au plus proche des visiteurs.

Le musée des Beaux-Arts de Caen explorera quant à lui "Un été au bord de l’eau". Quatre-vingts tableaux mettront en scène des personnages pratiquant des activités de loisirs en lien avec l’eau. Grâce aux prêts issus de grandes collections et de musées, on comptera des œuvres de Manet, Monet, Renoir, Gauguin, Cézanne... et d’autres de contemporains étrangers.

Ces deux temps forts seront complétés par des expositions à l’Abbaye aux Dames, au Jardin des plantes et au musée de Normandie, et par quantité d’animations parmi lesquelles... des déjeuners sur l’herbe !