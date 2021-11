Twitter lance ses filtres photos

Dorénavant, lors de la prise d'une nouvelle photo ou de l'édition d'une image de sa bibliothèque, trois icônes font leur apparition et permettent, en un clic, de la corriger automatiquement (contraste, couleurs, etc.), de la rogner ou de la recadrer, et enfin de lui appliquer une sélection de huit filtres, du noir et blanc à l'effet "vintage". Ces nouveautés sont le fruit d'un partenariat avec Aviary.

Mise à jour d'Instagram

Dans le même temps, Instagram annonce l'arrivée de nouveaux filtres et d'un outil de recadrage des photos. De cette manière, il se rapproche un peu plus encore de ce que propose Google avec son application Snapseed, également disponible pour iOS et Android. Entre Twitter, Facebook (Instagram) et Google, la guerre des filtres ne fait décidément que commencer.



