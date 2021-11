Les premières images de Mega, le successeur de Megaupload

Si la charte graphique rappelle celle de Megaupload, le mode de fonctionnement de Mega sera différent. Il s'agira d'un service de stockage et de partage de données dématérialisé et entièrement crypté. Kim Dotcom a mis en ligne trois premiers clichés : la page d'accueil de Mega, le chiffrement d'un fichier et le gestionnaire de fichiers.

Il poursuit parallèlement son projet de service de streaming, Megabox, en partenariat avec de nombreux artistes. En ce qui concerne ce dernier, aucune date de lancement n'a encore été officialisée.