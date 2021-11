Pour Noël, offrez un beau spectacle

TETES D'AFFICHE

Pierre Arditi double la mise, avec deux pièces au Théâtre Edouard VII, à 19H00 et 21H00. On s'amuse de voir les billets apparaître par magie et semer le trouble dans le couple dans "Comme s'il en pleuvait" et les réparties fusent à la manière de sketches dans "Moi je crois pas".

Michel Bouquet dans "Le Roi se meurt" de Ionesco (Théâtre des Nouveautés) et Robert Hirsch dans "Le Père" (Hébertot) sont au sommet de leur art, à 87 ans.

BROADWAY SUR SEINE

"West Side Story" est de retour au Théâtre du Châtelet, après avoir joué à guichets fermés en 2007. La comédie musicale par excellence reprend l'oeuvre originale créée en 1957 par Leonard Bernstein et Jerome Robbins, en anglais surtitré.

En français, "Sister Act" est donné au Théâtre Mogador, vingt ans après le succès international du film avec Whoopi Goldberg.

"Salut les copains", comédie nostalgique des années 60, avec pour stars les tubes mythiques des yéyés, est à l'affiche des Folies Bergère, à Paris, avant une tournée de quatre mois dès janvier.

OLE

L'Espagne est follement à la mode cette année: à l'Opéra Bastille, le ballet "Don Quichotte" enchante avec ses couleurs chatoyantes et ses passages classiques virtuoses.

"Ruy Blas", drame de Victor Hugo, revient au TNP de Villeurbanne avec son somptueux décor d'azulejos, la splendeur et les intrigues de la cour d'Espagne.

Au Palais des congrès, la compagnie Antonio Gades poursuit l'oeuvre du maître disparu en 2004 avec trois pièces phares: "Carmen", "Noces de Sang" et "Fuenteovejuna".

Et au Théâtre des Champs-Elysées, Sara Baras, son flamenco épuré et ses danseurs sont de retour après 3 ans d'absence dans "La Pepa", du nom de la première constitution espagnole signée en 1812 à Cadix le jour de la Saint Joseph ("Pepe").

JUBILATOIRE

"Les trois petits cochons" au Studio-Théâtre de la Comédie-Française proposent une version hilarante du conte d'origine anglaise, avec un boucher truculent au refrain ("dans le cochon, tout est bon") aussi effrayant que rigolo.

"Un chapeau de paille d'Italie" de Labiche, ou la poursuite échevelée d'un chapeau sur fond de noces, est mené tambour battant à la Comédie-Française et dans une autre version tout aussi loufoque au théâtre de la Tempête, avant une tournée à partir du 16 décembre.

"La Place Royale" à la Comédie-Française transpose dans un dancing les amours et tourments décrits par Corneille en 1634. Les comédiens du Français, dont Denis Podalydès en Alidor, pris entre les élans du coeur et les exigences de sa propre liberté, sont tous formidables.

VIRTUOSE

L'Afrique, ses rythmes endiablés et son énergie sont pelouse de Reuilly à Paris, avec "Cirkafrica", un spectacle haut en couleur avec 50 artistes venus de Tanzanie, Namibie, Afrique du Sud, Congo, Guinée, Ghana et Ethiopie.

ENCHANTEUR

"Princes et Princesses", spectacle en ombres chinoises (à partir de 4 ans) créé à partir de quatre contes du cinéaste d'animation Michel Ocelot, est en tournée dans toute la France, et à Paris au Théâtre Marigny du 16 au 31 décembre.

L'Opéra national du Rhin crée "Blanche Neige", un opéra pour enfants (Colmar, Strasbourg, Mulhouse en décembre et janvier).

EH BIEN DANSEZ MAINTENANT !

Le premier bal de la saison au Théâtre national de Chaillot invite à "danser la javanaise" le 15 décembre autour des tubes de Serge Gainsbourg.