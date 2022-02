- sur la RN 174 de Guilberville jusqu’à Carentan sur la section comprise entre l’A84 et la RN 13 dans les deux sens.



- sur la RN 13 dans le sens Caen / Cherbourg



Le transport de ramassage scolaire n'est pas assuré.

La circulation est difficile ce matin sur l'agglomération caennaise, la faute aux chutes de neige dans la nuit. Les tramways et les bus ne circulent pas actuellement, les lignes sont toutefois bien occupées ... par des piétons (voir notre photo) ! Ces derniers empruntent en effet leur itinéraire habituel pour se rendre sur leur lieu de travail, à la gare etc.Sur le périphérique, les saleuses sont passées cette nuit. Les véhicules circulent avec des ralentissements entre le viaduc du Viaduc de Calix et la sortie 5 Calvaire Saint Pierre - Chu.Sur l'autoroute A84, la circulation est interdite à tous les véhicules entre les échangeurs 36 (Avranches) et 40 (Guilberville).Les véhicules légers peuvent circuler de Coulvin-Villers-Bocage à Caen, les autres portions sont fermées.La circulation de tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) est interdite depuis cette nuit, 4 heures :La situation s'arrange petit à petit sur le périphérique caennais.