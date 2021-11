Pour 4 personnes

2 douzaines d’huîtres

d’Arcachon (n° 3)

600 g de roquette

2 truffes noires du Périgord

(80 g)

1 échalote finement hachée

60 de beurre

Sel et poivre du moulin

Décoquillez-les huîtres, épongez-les délicatement dans du papier absorbant. Rincez la roquette à l’eau fraîche, coupez les tiges et épongez-la dans un torchon.

Brossez les truffes, éliminez la terre sèche et épongez-les très délicatement dans du papier absorbant. Coupez-les en lamelles, puis taille-les en fins bâtonnets.

Faites fondre le beurre dans une sauteuse et revenir l’échalote 3 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit transparente. Ajoutez la roquette et faites-la fondre à feu moyen 10 minutes en remuant délicatement.

Lorsque les feuilles sont bien imprégnées de beurre, ajoutez les trois quarts des bâtonnets de truffe et les huîtres décoquillées. Poursuivez la cuisson 1 minute. Salez très légèrement et poivrez. Répartissez cette préparation, en comptant 6 huîtres par personne, dans quatre assiettes creuses bien chaudes et parsemez du reste de julienne de truffe. Servez aussitôt.