La philo et l'art de la table

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les philosophes ne vivaient pas de philosophie et d'eau fraîche. Nombreux sont ceux qui, de Sartre à Kant en passant par Rousseau, ont fait l'éloge de la nourriture. Entre frénésie et délectation, les convives de Diogène dégustent homard, poulpe et autres mets délicieux en rivalisant de théories tout en exaltant leur régime alimentaire.



L’alliance entre la chair et l’esprit

Dans la pièce “Le ventre des philosophes”, Michel Onfray a souhaité parcourir les itinéraires culinaires des philosophes afin d’accéder à leur philosophie de manière oblique et inhabituelle. Chacun de ces philosophes possédait un goût exacerbé pour les délices alimentaires soulignant ainsi une certaine propension à l’hédonisme. L’atmosphère qui se dégage est celle d’une alliance jubilatoire entre la chair et l’esprit. “Le ventre des philosophes” est programmé le vendredi 18 décembre, à 20h30, à l’espace Jean Vilar, à Ifs, square Niederwerrn. Prix des places : 8 euros. Billetterie et informations à la mairie d’Ifs, tél. 02 31 35 27 38 et au théâtre d’Hérouville Saint-Clair de 16h30 à 18h. Informations et réservations, tél. 02 31 46 27 27.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire