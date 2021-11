web : le Rouennais Plixee, pionnier sur le marché français

Cet outil collaboratif a été conçu et développé par trois jeunes diplômés de l’INSA afin de "faire germer les idées et permettre une meilleure répartition des tâches", selon Hugo Larcher, directeur général et l’un des trois co-fondateurs de Plixee. C’est au sein du Bureau des élèves que Vincent Durmont, Quentin Suire et Hugo Larcher ont identifié un réel besoin en termes d’organisation participative.

Concrètement, Plixee permet des échanges quasi instantanés entre les différents membres d’un projet. Chacun peut commenter ou modifier les documents partagés et est renseigné sur l’échéance de manière très claire.

Pionniers sur le marché français

Le mot "évangéliser" revient souvent dans leur bouche. Ce n’est pas une parole de geeks illuminés, mais l’expression de la foi qu’ils portent en leur start-up qui vise à "placer les utilisateurs au centre du projet". Pour preuve : déjà positionnés comme un des pionniers sur le marché français, les créateurs de Plixee envisagent même une ouverture à l’international, début 2013.