Ils le tabassent pour le punir

Le 4 avril, à Elbeuf, la police reçoit un appel pour une crevaison de pneu. Lorsque les agents se rendent sur le parking il n’y a rien à signaler. Un peu plus tard, les forces de l’ordre sont à nouveau sollicitées pour une bagarre, sur la voie publique. Ils rejoignent les pompiers et découvrent alors un jeune homme le visage ensanglanté, présentant de multiples plaies au front, à la bouche et au cou. Dans l’impasse, ils ramassent un tube en acier plein de sang.

Au cours de cette soirée, trois jeunes, sont arrêtés. “On l’a frappé pour le punir parce qu’il a donné un coup de couteau dans le pneu du fourgon de société”, indiquent-ils en garde à vue.

Le 23 novembre, face au tribunal correctionnel de Rouen, les trois jeunes gens ont nié l’avoir battu avec une barre de fer.

“Je l’ai chopé et je suis allé voir le voisin. Il m’a dit qu’il s’agissait bien de ce gars-là. Alors, je lui ai donné des coups. Les autres, aussi”, a indiqué un des inculpés.

Les traces dans le dos de la victime ? Selon lui, “il serait tombé à plusieurs reprises sur le rebord du trottoir.”

T. L. a été condamné à 3 mois de prison, les frères D. et O. à 3 mois avec sursis et 5 mois d’emprisonnement. Ils devront indemniser la victime à hauteur de 1500 €.