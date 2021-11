Des manifestants anti-exclusion sur les rives de l'Orne

"Nous craignons que ce plan soit accompagné de promesses sans lendemain", annonce Marie-Christine Galinou. présidente régionale de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion. A ce sujet, des membres de la fédération ont été reçu sce matin par le secrétaire général du Préfet du Calvados. Une autre rencontre avec le Préfet devrait avoir lieu ces prochaines semaines.

Ils étaient une soixantaine à investir les bords de l'Orne à Caen, ce mercredi 5 décembre, pour alerter l'opinion publique alors qu'approche la présentation par le gouvernement du plan quinquennal de lutte contre l'exclusion, les samedi 10 et dimanche 11 décembre. La circulation n'a été que légèrement perturbée autour de midi.

"Il faut que les dispositifs mis en place par l'Etat continue d'aider les gens dans le besoin, mais il faut aussi plus de clareté au niveau de l'application des aides. Il y en a dans tous les sens aujourd'hui et c'est un peu trop confus." Selon la fédération, les places d'hébergement ne répondront cet hiver qu'à moins de 50% des besoins dans un contexte de forte progression des demandes de la part des familles et des enfants.