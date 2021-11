Basket/LFB : Mondeville frôle l'exploit contre Montpellier

Si l'on s'en tient à l'aspect purement comptable, Ingrid Tanqueray et ses partenaires ont donc prolongé une dynamique négative face au leader incontesté de Ligue féminine. Le constat mérite d'être largement nuancé au vu de la prestation fournie par les Normandes contre la meilleure équipe de France. Au fond du trou dans le premier quart-temps, voire sur l'ensemble de la première mi-temps, Mondeville a réagi de manière remarquable au retour des vestiaires.

"C'est une grosse performance d'avoir réalisé cette deuxième période, même si ça met la rage de perdre de trois points, reconnaît Laetitia Kamba. On est fières de notre défense et de notre retour." Mondeville s'est mis dans l'embarras en commençant à jouer avec quinze points de retard, concédés au long d'une première moitié de match à sens unique. Surfant sur une adresse excellente – 60 % de réussite au tir – Montpellier a déroulé un basket de grande classe au cours du premier quart-temps. Après neuf minutes de jeu, Montpellier menait de seize longueurs : 7-23, puis 9-23 à la fin du quart.

Retard impossible à combler

"On manquait d'agressivité et l'adversaire a trouvé des solutions dans le jeu rapide", détaille Hervé Coudray. L'USOM a adopté une défense en zone assez rarement utilisée et a stoppé l'hémorragie dans le deuxième quart-temps, sans toutefois amorcer un début de retour (23-38, 20'). Cela attendrait la troisième période, menée de main de maître au point que Mondeville parvint à prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre quand KB Sharp conclut sur lancer-franc un sévère 12-0 (46-44, 30').

La suite fut un chassé-croisé haletant dans lequel les internationales françaises Edwige Lawson et Emilie Gomis se distinguèrent. Un temps distancées (59-68, 38'), les Mondevillaises parvinrent à égaliser une nouvelle fois dans les dernières secondes, mais Géraldine Robert donna un avantage définitif aux siennes. Coincé en milieu de tableau, Mondeville se déplacera à Bourges sous pression samedi 8 décembre. Qu'importe la qualité de l'adversaire, la victoire est requise pour ne pas voir filer le Top 4.