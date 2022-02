Le retour très attendu de la belle Malika Ménard

Elle sera reçue à l'Hôtel de Ville à 11h30. Le maire et député de Caen Philippe Duron invite d'ailleurs 'tous les Caennais et les Caennaises à se joindre à ce moment d'échange”. Elle déjeunera ensuite en privé avec les élus puis se rendra à 14 h au Zénith de Caen pour ensoleiller de sa présence l'arbre de Noël des enfants du personnel municipal. Après quoi, elle pourra enfin prendre un peu de temps pour elle et sa famille.



