La Chambre de commerce de Caen fait son grand retour à la foire

Uniquement présente ces dernières années à travers le port de Caen et l’aéroport de Carpiquet, elle occupe durant cette édition un pavillon de 800 m2 tout proche de l’exposition-événement, avec un objectif : mettre en valeur le savoir-faire local et les produits innovants et industriels développés dans la région.

50 entreprises novatrices

“Nous souhaitons communiquer largement sur la richesse de nos entreprises, et sur le dynamisme de notre secteur industriel. Nos entreprises disposent de compétences dans des domaines très divers : la plasturgie, la sécurisation électronique, les pièces de conduite automobile... Il faut le faire savoir !”, précise Michel Collin, président de la CCI de Caen.

À l’intérieur du pavillon, un premier espace valorisera les produits les plus remarquables de cinquante entreprises locales, des plus petites à celles qui bénéficient d’une vraie ouverture internationale. Les différentes structures de formation, dont l’École de management de Normandie, y seront aussi présentes, tout comme les équipements phares gérés par la CCI.