Qu'est devenue Malika Ménard trois ans après son sacre ?

Que faites-vous aujourd’hui ?

"Je fais ce que j’ai toujours voulu faire : journaliste. J’ai repris une école à Paris un mois après mon année de Miss, en janvier 2011. Je travaille en alternance à TV Magazine."

Est-ce facile de percer dans ce milieu quand on a été Miss ?

"Après l’année Miss France, j’ai voulu gagner en crédibilité parce que malheureusement, même si les choses changent, l’image qui reste attribuée au concours de Miss France, c’est celle d’une fille très superficielle. Après, il est incontestable que ça m’a ouvert des portes. Ça m’a par exemple permis de me voir proposer une émission sur France 3 Ile-de-France, 'Paris Tout Compris', ou encore une émission à la radio."

Avez-vous envie de vous débarrasser de l’étiquette de Miss ?

"Pas du tout. Je ne la renie pas. C’était l’une des plus belles années de ma vie, et je savais qu’en devenant Miss France, j’en avais pour une dizaine d’années."

Comment vous y êtes-vous prise pour être une Miss sans polémique ?

"C’est dû à ma personnalité. Je suis quelqu’un d’assez discrète et sage, bien que folle pour ceux qui me connaissent. J’avais également été assez mise en garde."

Que pensez-vous de Pauline Llorca qui représentera la région samedi 8 décembre ?

"Je soutiendrai toujours la candidate normande. Nous avons quelques points communs puisqu’elle vient du Calvados, qu’elle fait des études de kiné comme mon père. C’est aussi un profil qui change un peu."

Pour vous, tout a commencé à Caen à l’été 2009. Et vous aviez failli ne pas participer au concours de Miss Calvados...

"Oui, je me suis inscrite 30 minutes avant. Une copine avait lancé un pari en disant que je pouvais devenir Miss France. Sur le coup, elle m’a un peu forcée en me disant qu’un concours ne se représenterait peut-être pas à Caen. Et lorsque le délégué m’a vue, il a accepté que je m’inscrive à la dernière minute."

Vous souvenez-vous de votre première "Une" ?

Oui, c’était dans Tendance Ouest ! On ne m’avait pas prévenu, donc j’étais un peu contrariée. Avec le recul, c’est un joli souvenir car c’était le début. Ça m’a porté chance car il y a eu un vrai engouement de la ville autour de moi. Il y a eu cette 'Une', les Galeries Lafayette avaient mis une photo immense de moi sur la façade, le maire m’avait envoyé un bouquet pour me soutenir... j’ai eu le sentiment d’une vraie solidarité caennaise. Cette photo en 'Une' était très naturelle. Elle était bien plus jolie que celles qui ont été prises après lorsque j’ai été élue Miss Normandie."

Audio > Les 2 parties de l'émission "l'invitée de la rédaction" consacrée à Malika Ménard et diffusée le 28 novembre sur Tenance Ouest.

Malika dans les médias

> "Paris tout compris", le samedi à 16h20 et le dimanche à 11h20 sur France 3 Paris île de France et rediffusé le vendredi à 10h20 sur France 3 Normandie

> "Cissé sport" sur le mouv chronique foot de 18hà 19h le vendredi

> "Very watch" chaîne Youtube sur les mordus des médias. Elle présente l’émission « very off » qui va dans les coulisses des médias.