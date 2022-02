Salariés et élus défendent la filière électronique

L'objet de cette visite en grand nombre était la sauvegarde de la filière électronique en Basse-Normandie, et notamment sur le site de Schneider Electric, situé à Bourguébus. Cette entreprise avait prévu, en avril dernier, la fermeture du pôle Recherche et Développement. Puis, la direction a proposé un nouveau plan au mois de septembre. "De 28 emplois supprimés, nous sommes passés à 42 emplois en moins sur notre site" , explique Magalie Hue, déléguée syndicale Force Ouvrière.

Parmi les élus, Jean-Yves Cousin, maire de Vire a tenu à réaffirmer son soutien à tous les personnels menacés de licenciement. "Il nous faut montrer que le site de Bourguébus a de l'avenir et c'est pour cela que nous venons demander l'aide du préfet" , a-t-il affirmé.

Près de 200 personnes étaient présentes devant la préfecture.

Une rencontre avec le directeur de cabinet du préfet était à l'ordre du jour. "La préfecture a bien constaté que Schneider Electric n'entendait pas les salariés" , selon les syndicats. Apparemment, la direction de Schneider Electric poursuit son action dans une vision globale de l'entreprise, à l'échelle française, voire mondiale. Une vision qui ne prend pas en compte les revendications bas-normandes.





