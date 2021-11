Cela fait déjà un peu plus d'un an qu'Orelsan a dévoilé son album "Le Chant des Sirènes" et depuis le succès est toujours au rendez-vous.

Le jeune rappeur normand termine sa tournée dimanche avec une date au Zénith de Caen qui devait avoir lieu au départ au Cargo. Il avait été déplacé en raison du trop grand nombre de demandes.

Ecoutez Orelsan en interview sur Tendance Ouest.