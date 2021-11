Notre essai : VW Passat Alltrack, le break passe-partout

Cette exécution inédite s’appuie bien entendu sur la carrosserie break SW, mais s’en démarque assez visiblement par une garde au sol surélevée, des passages de roue et des bas de caisse élargis, ainsi que des boucliers avant et arrière redessinés.

Ces améliorations ciblées donnent à cette réalisation, marginale dans la gamme et dénommée Passat Alltrack, la faculté de rouler sur des pistes de terre, voire même de surmonter certaines difficultés du terrain grâce aux angles d’attaque et de rampe mieux adaptés à ce type d’exercice.

Se positionnant par-là même dans la marque entre l’habituelle Passat SW et le Tiguan, ce break tout-chemin de classe est évidemment animé par quatre motorisations performantes : deux essence à injection directe TSi, 1,8 l. 160 ch et 2 l. 210 ch, et deux turbo-diesel, 2.0 TDi 140 ch et 170 ch. Mais si les versions les plus puissantes bénéficient d’office d’une transmission intégrale 4Motion à gestion intelligente et d’une boîte DSG à double embrayage, les “versions d’accès” restent en traction avant (à partir de 31 890 €).

Conduite dans sa meilleure configuration diesel 170 ch sur des chemins bordés de vignes, entrecoupé d’un méchant petit gué, cette altière auto avance comme si tout était en surface goudronnée ! Spécialement homogène, cette grande routière polyvalente ajoute donc une belle corde à son arc avec cette version Alltrack qui, dans ce créneau très spécialisé du tout-chemin civilisé, apparaît concurrentielle.