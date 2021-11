Seize parkings-relais disponibles dans l’agglomération rouennaise

Les hausses importantes de fréquentation observées dans les lignes les plus fiables de la TCAR (métro, Teor, ligne 7) n’ont pas toujours eu l’effet escompté dans les parkings-relais. La fermeture du Pont Mathilde a accéléré leur multiplication, pas forcément leur remplissage.

Le principe : situés à l’écart du centre, on vient y garer sa voiture pour prendre ensuite le métro ou le bus. Où les trouver ? Voici la liste complète.

Rive droite

- Mont Riboudet-Kindarena, au carrefour des trois lignes Teor. Ouvert sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Capacité : 1 000 places.

- Basilique, à Bonsecours, arrêt de la ligne 21 “Mairie de Bonsecours”. Capacité : 100 places.

- "Les Rouges Terres", à Bois-Guillaume-Bihorel, en liaison avec les lignes 7 et 11. Capacité : 60 places.

- "Shell", à Bois-Guillaume-Bihorel, arrêt de bus des lignes 7 et 40 "Mairie de Bois-Guillaume". Capacité : 40 places.

- "Demi-Lune", à Maromme, en lien avec la ligne de Teor T2. Capacité : 60 places.

- Fond du Val, à Rouen, en lien avec la ligne de Teor T1 et la ligne de bus 5. Capacité : 40 places.

- Barreau Malot, à Franqueville-Saint-Pierre, arrêt "Parc de loisirs" des lignes de bus 13 et 21. Capacité : 40 places.

- Ancienne gare de Darnétal, arrêt de la ligne Teor T3 "Durécu Lavoisier". Capacité : 40 places.

- Boulingrin, en liaison avec le métro. Capacité : 35 places réservés aux usagers et 400 places de stationnement "classique".

- Canteleu, arrêt de la ligne Teor T3 "Place Prat". Capacité : 20 places.

- Notre-Dame-de-Bondeville, arrêt de la ligne Teor T2 "Mairie V. Schoelcher". Ouverture fin 2012. Capacité : 35 places.

Rive gauche

- Zénith à Grand Quevilly, en liaison avec les lignes 7 et 32. Capacité : 1000 places.

- Grand-Quevilly, parking de la Maison des amicales, avenue Georges Braque, arrêt de métro "Georges Braque". Capacité : 60 places.

- Petit-Quevilly, parking rue Joseph Lebas, arrêt de métro "François Truffaut". Capacité : 100 places.

- Petit-Quevilly, site des anciennes Fermetures Eclair, 82 boulevard Stanislas Girardin, arrêt de métro "Charles de Gaulle". Capacité : 40 places (150 ou 200 à la fin de l’année).

- Saint-Etienne-du-Rouvray, rond-point du Terminus, métro "Technopôle", avenue Galilée. Capacité : 35 places.

