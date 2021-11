Concert : Seal au Zénith de Rouen

Après ses débuts à Londres, son style entre pop, rock, soul et house a séduit le public international au début des années 1990.

En 2001, un duo avec Mylène Farmer avait ravivé l’émotion chez ses fans français et montré la capacité du chanteur à passer avec aisance d’un style à l’autre. Auteur et compositeur, il a six albums personnels à son actif et a enregistré en 2008 un premier album de reprises de standards soul, un style dans lequel il exploite les belles qualités de sa voix rauque.

Ce baryton à la voix charmeuse achève à Rouen sa tournée française entamée en novembre dernier. Il présente sur scène son deuxième album de reprises, Soul II. Il donne une couleur nouvelle aux meilleurs tubes de Rose Royce, Bill Withers ou des Miracles.

Pratique. Lundi 3 décembre, à 20h, au Zénith de Rouen. Tarifs 45,5 à 62 €. Résa sur citylivre.fr