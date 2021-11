Patinage, danse, hockey... Rouen, reine de la glace

A Rouen, c’est la crosse et le palet qui font battre le cœur des sportifs, plus que le ballon rond et ses déboires. Depuis les années 90, le Rouen Hockey Elite enflamme les Rouennais. La saison passée, ses Dragons ont été sacrés champions de France de Ligue Magnus (l’équivalent de la ligue 1), pour la 12e fois de leur histoire.

Avec une telle équipe, nombreux sont les petits garçons à entrer au Club de hockey amateur de Rouen (CHAR). Aujourd’hui, le club s’est donné pour objectif de développer l’école de hockey et le centre de formation pour les moins de 18 ans. "Depuis deux ans, nous avons passé la barre des 500 licenciés”, se réjouit Sébastien Jean, chargé de la communication. “Avec Grenoble, nous sommes le plus gros club en terme de licenciés."

Dès le plus jeune âge

La glace est exigeante. Ce n’est pas Anne-Sophie Druet, manager du Rouen Olympique Club (ROC) qui dira le contraire. Aidée de deux entraîneurs, cette ancienne patineuse forme la nouvelle génération. Les plus doués sont repérés vers l’âge de 5 ans. Pour préparer les danseurs de demain, le club a mis en place des Groupes d’avenir, qui suivent les patineurs de 5 à 18 ans. Un partenariat, avec des horaires aménagés, a été mis en place avec le lycée Camille Saint-Saëns.

A ces danseurs solo ou en couple s’ajoute une section danse synchronisée. Pour elle aussi, les licenciés sont au rendez-vous : près de 260 inscrits. Se distingue l’équipe phare, baptisée la Team Synchro Energie, très présente dans les compétitions.

Des artistes en patins

Des épreuves, l’Ecole sportive de patinage artistique rouennaise (ESPAR) en enchaîne également. Le club est né après s’être séparé du ROC, en 2005, pour se consacrer plus complètement à cette discipline faite de sauts et de figures sur la glace. Celle-ci est ardue mais ne cesse de fasciner. A tel point que certains ont décidé de suivre la filière sport-étude proposée par le club, en partenariat avec des établissements scolaire. Un cas rare en France. Et cela paie. "Lors de championnats de France des clubs, l’ESPAR est toujours dans les dix premiers", note Hélène Clatot, l’une des entraîneuses de l’ESPAR.

Cette année, l’ESPAR compte dix patineurs en 1re division et a bon espoir d’être bien classé pour les championnats de France individuel. Depuis ses débuts, le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter régulièrement. Cette année, 230 adhérents s’essaient aux pirouettes sur la glace. Et cela ne fait qu’encourager le club dans la voie qu’il s’est fixée : former le plus grand nombre de patineurs possibles pour voir un jour l’un d’entre eux percer au niveau national et international. Et confirmer le fait que Rouen a su se tailler une réputation de ville de glace.

Anne Letouzé

La French Cup attire 38 pays en Normandie

Parallèment à la danse sur glace, le ROC forme également au patinage synchronisé. Son équipe phare, la Team Synchro Energie, née de la fusion avec le club de Louviers, brille dans de nombreuses compétitions. Elle participera en décembre au Championnat de France Elite Patinage. "La ville nous reconnaît comme sportif de haut-niveau. C’est un choix qui a été fait au niveau régional. L’avis des collectivités a été importante et nous a permis de nous développer", note Anne-Sophie Duret, manager du club.

C’est à l’initiative du club, enfin, qu’est née, il y a dix-neuf ans, la French Cup.Cette compétition internationale ne cesse de grandir. Pour l’édition 2013, qui se déroulera les 1er et 2 février, 38 équipes viendront à Rouen, dont les incontournables Finlande, Etats-Unis et Russie. "C’est devenu un mini championnat du monde", la dernière grande compétition sélective pour les championnats du monde senior.

Repères

Patinoire La force de Rouen, c’est aussi sa patinoire. Rénovée en 1992, c’est l’un des meilleurs équipements de France. "La glace y est de qualité", selon les entraîneurs.

Précocité Pour briller en hockey, danse sur glace ou patinage artistique, il faut commencer tôt. Les plus jeunes chaussent les patins dès l’âge de 4 ans.

Persévérance Pour briller sur la glace, le patinage est un sport qui demande beaucoup d’entraînement et de persévérance. Il continue cependant d’attirer.

Renommée Nathalie Péchalat, sacrée championne d’Europe et de France 2012, au côté de son partenaire Fabian Bourzat, a été formée au ROC par Anne-Sophie Druet.