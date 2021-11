Six interpellations pour le vol de 44 moteurs de bateaux dans la Manche

Les voleurs présumés, 5 hommes et une femme âgés de 22 à 36 ans ont été mis en examen pour crime en bande organisée et associations de malfaiteurs. Leur interpellation faisait suite à une longue enquête menée par les brigades de recherches de Coutances et de Cherbourg, depuis le mois de février.

Elle concerne le vol, en un an, de 44 moteurs de bateaux sur les côtes manchoises. Si 28 des 44 vols leur ont déjà été imputés, l'enquête se poursuit.

En réalité, les faits se seraient produits de novembre 2011 à novembre 2012 entre Saint-Vaast-la-Hougue et Coudeville-sur-Mer. Ces vols s'effectuaient à terre sur des bateaux à sec. Les moteurs étaient ensuite envoyés en région parisienne.

Un réseau international

L'un des membres de l'équipe se chargeait alors de les faire acheminer vers la Moldavie. Selon, les enquêteurs, il pourrait s'agir "d'un réseau de distribution à destination de l'Ukraine et des bords de la mer Noire." Six moteurs ont été retrouvés dans la maison du Blanc-Mesnil durant l'opération menée par les gendarmes. Mais aucun de ces 6 moteurs n'a été volé dans la Manche, preuve que ces voleurs appartiendraient à un plus vaste réseau.

Depuis leur interpellation, les 6 protagonistes ont été mis en examen. Deux d'entre eux ont été placés sous contrôles judiciaire. Les quatre autres ont été placés en détention provisoire dans les diverses maisons d'arrêt de la région. S'il est peu probable que cette affaire se termine devant une Cour d'assises, les faits reprochés sont bien criminels. Ces malfaiteurs venus de l'Est risquent 15 ans de réclusion criminelle.

Les explications à notre micro du procureur de Coutances Renaud Gaudeul.