Transat Vidéo fête ses 15 ans

Qu'elles soient fixes ou en mouvement, les images sont avant tout un outil de transmission des émotions et des savoirs. Pour ce 15e festival, la Frac, le cinéma Lux, l'Esam, le Cargö et l'Orchestre de Caen ont laissé carte blanche à l'association bas-normande 'Transat Vidéo', active depuis 1994. Mercredi 16 décembre, l'auditorium de l'Esam ouvre les festivités par une rencontre avec Danielle Arbid, cinéaste, documentariste et écrivain. L'artiste présentera deux oeuvres intimistes mêlant document et témoignage, voix et images. La diffusion de films se poursuivra au Cinéma Lux en janvier, février et mars avec le dernier long-métrage de Gustav Deutsch 'A Girl and a Gun”, 'L'encerclement” de Samuel Beckett et 'Stop Making Sense” de Jonathan Demme. Connu pour son oeuvre mettant en avant les objets de la société de consommation, Andy Warhol a réalisé 'Chelsea Girls”, une traversée brute dans les coulisses de sa vie extravagante et excessive. Le film sera projeté au Lux le 15 décembre.

Par leurs installations vidéo, présentées à l’Esam, Antoine Boutet et Corinna Schnitt témoigneront respectivement de la transformation urbaine d’une région de Chine et de la variété de définition pouvant convenir à l’animal domestique.

Côté musique, en février 2010, l’Orchestre de Caen accueillera “The Nickelodéon”, spectacle interactif venu de Belgique dans lequel les spectateurs interagissent par l’intermédiaire d’un juke-box. Enfin le 19 décembre, la grande soirée gratuite de clôture aura lieu au Cargö. Au programme : Tha Trickaz, Thibault Jehanne, Frédéric Deslias et DJ Bluff. Le programme complet est à retrouver sur www.transatvideo.org ou au tél. : 02 31 50 03 70.



