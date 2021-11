"L'oeil pour tous" adapte les livres pour les déficients visuels

"De la maternelle au BTS", précise Sylviane Follin, responsable des adaptations. "Nous suivons une cinquantaine de jeunes".

Une page ? Une heure ! "L’oeil pour tous" travaille à la demande des enseignants et en fonction des pathologies des enfants : glaucome, vision tubulaire, cécité totale... "Il faut compter une heure en moyenne pour une page".

Les sept transcriptrices qui composent l’équipe doivent aussi s’adapter à l’évolution de la maladie d’un enfant à travers la scolarité. Une performance rendue possible par le soutien du Département et de la Région, ainsi que de l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Calvados.

Pratique. L’oeil pour tous, Tél. 02.31.84.30.88.