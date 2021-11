Assises du Calvados : tuée de 22 coups de fauchard

De chicaneries en chicaneries, la guerre est vite déclarée. Un accord, présidé par un conciliateur de justice intervient dès avril, et un nouveau bail semblait bien reparti dès le 10 juin 2010. Or, le lendemain, les deux protagonistes se croisent sur un chemin près de la maison. Selon le témoignage de G.M, sa voisine aurait alors saisi la serpe à long manche avec laquelle il partait couper de l’herbe dans un champ.

Quelques instants plus tard, c’est lui qui lui assène un premier coup, puis d’autres. En tout, 22 coups de fauchard tueront Christiane Nicolas. G.M tente par la suite de se pendre, se ravise, va livrer des œufs, avant de se livrer aux gendarmes deux heures plus tard. Jugé devant les Assises du Calvados du mercredi 21 au vendredi 23 novembre, G.M a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle et une injonction de soins durant les huit ans de suivi sociojudiciaire qui suivront sa sortie. L’avocat général qui avait qualifié les faits de “véritable massacre” avait requis douze ans de prison.