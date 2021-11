BlooPlanet, le réseau social maritime

Un réseau social dédié aux passionnés du monde maritime, il suffisait d'y penser. DCNS, l'entreprise de construction navale, basée notamment à Cherbourg, a lancé BlooPlanet, une sorte de "Facebook de la mer".

Depuis février il était diffusé en interne, aux collaborateurs de l'entreprise. Mais depuis octobre il est ouvert à tous, DCNS ou pas.

Le principe est simple. On s'inscrit, via Facebook ou Twitter, ou bien on créé un compte. Puis, comme sur un réseau social classique on rencontre des "amis", on créer des forums de discussion... Mais uniquement consacrés, de près ou de loin, à la mer.

Le réseau compte pour le moment 1.200 membres.

Quel est l'atout de BlooPlanet ? Ecouter Christophe Lachnitt, directeur de communication de DCNS