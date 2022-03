Faut-il craindre les pages Facebook Spotted ?

"Pour toi, jeune étudiante de LEA / Brune, j'ai croisé ton regard / A l'entrée par hasard / Tu m'as ébloui / Avec tes yeux bleus comme la nuit". C'est le type de message que l'on retrouve sur les pages Facebook "Spotted" ("repéré" en français). Le phénomène prend de l'ampleur et envahit les lycées, après avoir débuté sur les campus.

Le principe est au départ loin de toutes mauvaises intentions : une page Spotted est rattachée à un lieu (ex : "Spotted lycée Millet Cherbourg"). Les internautes envoient un poème aux modérateurs, pour déclarer sa flamme à un ou une inconnu(e). Les modérateurs publient ensuite le poème de façon anonyme sur la page Spotted.

Ironie, second degré... et vulgarités

Si certains messages sont très sérieux, l'ironie, le second degré et les messages un peu grivois sont aussi légion. En témoigne ce poème de la page spotted d'une boîte de nuit cherbourgeoise, destiné... à un porte-monnaie : "Oh toi mon porte-monnaie / Perdu hier soir au Requin / Comme j'aimerais te retrouver / Toi mon petit maroquin" !

Mais sur certaines de ces pages, les messages tournent aussi au vulgaire. Problème : les noms des établissements scolaires sont rattachés à ces pages. Doivent-ils alors craindre d'être mis en cause ? "Il est important que les jeunes ne se dévoilent pas trop, alerte Gisèle Pays, proviseur du lycée Grignard, car quand on voit les réponses aux poèmes qui sont faites en commentaires, visiblement ils ne sont pas anonymes pour tout le monde".

Des modérateurs prudents

En cas de messages diffamatoires, des plaintes pourraient en effet être déposées. Pour le moment la police de Cherbourg n'en recense aucune sur ces spotted. Preuve peut-être que les élèves qui créent ces pages restent prudents ? "J'avoue ne pas trop y avoir pensé, indique une des lycéennes de Millet qui modère la page, car le but est réellement de déclarer sa flamme. Nous modérons les messages, si certains sont insultants nous ne les publions pas" assure-t-elle, précisant que personne ou presque au lycée ne connaît sa double identité de modératrice.

Il n'empêche, la question de la responsabilité dérange. Seuls deux modérateurs de pages, sur la dizaine qui existe à Cherbourg, ont accepté de répondre à Tendance Ouest, même sous couvert d'anonymat.