Plus de 98 000 chômeurs fin octobre en Basse-Normandie

A la fin du mois dernier, il y avait en Basse-Normandie, 98.479 demandeurs d’emploi de catégories A, B et C soit 1.000 de plus qu'en septembre. Soit une hausse de 1,1% sur un mois et de 7,8% sur un an. Par département, c'est l'Orne qui s'en tire le mieux avec une hausse de mois de 0,9%. La Manche suit derrière à +1% et le Calvados à +1,2%

Si l'on regarde simplement les chiffres des demandeurs d'emplois classés en catégorie A. c'est à dire ceux qui sont totalement privés d'emplois, on s'aperçoit qu'ils étaient 63.848, en Basse-Normandie à la fin du mois d'octobre.

C'est 991 de plus qu'en septembre soit une augmentation d'1,6%. Sur un an, la hausse est encore plus significative à +10,4%. Par département, c'est la Manche qui a le plus souffert le mois dernier avec une hausse de 2,4% contre une augmentation d'1,3% dans l'Orne et 1,2% dans le Calvados.