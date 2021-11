Collecte de la Banque Alimentaire : des donateurs plutôt généreux -VIDEO

La collecte de la Banque Alimentaire a lieu dans les 3 départements bas-normands ce vendredi et samedi dans la plupart des petites moyennes et grandes surfaces de la région. Un appel à la générosité avant l’hiver pour reconstituer les stocks, au moment où l’Europe va statuer sur la poursuite ou non de son aide alimentaire envers les plus démunis. La collecte a débuté vendredi matin et s'acheve ce samedi soir.

Les donneurs restent généreux, même en temps de crise. Certains confrontés à des situations personnelles difficiles sont plus sensibles à ce type de collecte.

Ecoutez ces quelques réactions de donateurs recueillies dans une grande surface de la région, puis, Jacques Leroy, le président de la Banque Alimentaire de la Manche.