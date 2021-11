Carnaval de Granville : bientôt l'affiche de la 139e édition !

840 participants et 118 dessins ! C’est le cru, cette année, du concours d’affiches organisé dans le cadre du carnaval de Granville et ouvert aux écoles primaires et maternelles du Pays granvillais.

Le Comité d’organisation doit à nouveau se réunir samedi 1er décembre pour présenter son choix définitif. Poisson ? Phare ? Hippocampe ? Pirate ? Nul ne peut pour l’instant dire quel dessin sera l’image de cette 139e édition. "L’affiche est tirée à 180.000 exemplaires, tous supports confondus", a rappelé Christine Guiton, en charge du concours.

Les dix affiches pré-sélectionnées proviennent de six écoles : Lanos, Jean Macé et Saint-Paul

(Granville), Eric Tabarly (Jullouville), Jean Moulin (Yquelon) et enfin l’école de Saint-Aubin des Préaux.

Découvrez les ci-dessous. A vos pronostics !