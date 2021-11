Déco : la douche se décline à l'italienne

On aime son receveur extra-plat aux dimensions si généreuses qui permet une accessibilité optimale, ses parois affranchies de profilés, ses lignes pures et ses matériaux luxueux. La douche à l’italienne est plébiscitée dans le neuf puisqu’on peut prévoir en amont arrivées d’eau et évacuations et une parfaite étanchéité sous le revêtement.

Et on peut l’introduire en rénovation par l’installation d’une dalle surélevée qui dissimule tuyaux et syphon, et permet une évacuation de l’eau sans souci. Pas question de doter de si belles installations de vulgaires pommeaux de douche, ni de jets trop puissants.

Place aux larges pommeaux de douche, aux plafonniers et aux douches en pluie, des installations belles et tendance à compléter par de petites douchettes pratiques.