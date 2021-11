Epidémies : les recommandations de l'ARS pour bien passer l'hiver

Dans un communiqué de presse, l'ARS donne quelques consignes à respecter pour éviter les microbes et freiner l'apparition et le développement d'épidémies virales. Il est conseillé de se laver les mains, plusieurs par jour et particulièrement après avoir toussé, éternué, avant et après chaque repas.

Par ailleurs n'utilisez des mouchoirs en papier qu'une seule fois et lavez-vous les mains après l'avoir jeté. Il est conseillé enfin de porter un masque si vous êtes malades et d'aérer votre intérieur au moins une fois par jour, pendant 10 minutes.