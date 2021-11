Audi : le vrai plaisir du bon bruit 

Une belle sonorité moteur traduit en effet sa noblesse mécanique, mais le fait est qu’aujourd’hui, nos “moulins” hyper sophistiqués ne provoquent plus guère d’émois auditifs. Dans les années 2000, Ford a joué les pionniers en travaillant le son d’une Fiesta sportive. Et persiste avec sa dernière Focus ST, dont le Sound Symposer amplifie la sonorité du moteur à l’accélération par pilotage électronique.

D’autres lui ont emboîté le pas, au point de créer une tendance. Audi s’est ainsi attaqué au diesel en “sonorisant” habilement son 6 cylindres 3 litres BiTDi de 313 ch, faisant rugir – délicatement – ce biturbo diesel comme une voiture de sport ! Même Renault vient de s’y mettre pour sa nouvelle Clio, dont les petits moteurs se métamorphosent à l’oreille en V6 en vertu d’une application, R-Sound Effect, qui libère par le système audio pas moins de six ambiances moteur différentes, et dans le bon tempo du vrai propulseur… Décidément, on n’arrête pas le progrès !