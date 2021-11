La table de la semaine : Sakoura à Caen

Dans un décor spacieux et très sobre, le client est invité à découvrir une carte offrant le plus large éventail de mets nippons disponibles dans la région. Les sushis ne sont dès lors plus les seules vedettes, même si chaque jour de la semaine, la maison en propose dans certaines de ses formules aux tarifs forts avantageux.

Raviolis au saumon

Exemple avec l’un des menus à 13€,composé de divins morceaux de poulet mariné et frit nommé kara-age, accompagné de quatre nigeris sushis, d’une soupe miso, d’une salade et d’un bol de riz. Des menus à 9,90€, logiquement un peu moins fournis, sont également à la carte. Lors de mon passage, je me suis lancé dans la formule à 14€ qui me proposait en entrée de délicieux raviolis au saumon frit, accompagnés d’une soupe.

La suite fut tout aussi agréable. J’ai pu découvrir le yakiniku, une sorte de sauté d’émincé de bœuf à l’ail. Ce plat de viande léger conviendra à tous ceux qui ne veulent pas rester scotchés à leur chaise après avoir mangé !

L’adresse est également connue pour ces yakitori, ces brochettes de viande si communément cuisinées au Pays du soleil levant. Sans oublié le saké teri, un plat à base de saumon grillé qui en séduira plus d’un.

Pratique. 35-39 rue de Geole à Caen. Tél. 02.31.79.89.98.

