Handball : les Vikings de Caen à l'assaut de Gonfreville

Gonfreville qui viendra en voisin et cherchera à démontrer sa supériorité hiérarchique. Cette rencontre se déroulera à partir de 16h au Palais des sports, dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France.

Après ce tour, il ne restera plus que 18 équipes au niveau national. Les équipes de LNH (Pro D1) feront alors leur entrée en lice et seront "protégées" en terme de niveau et géographiquement, c'est-à-dire opposées aux plus "petites" équipes de leur secteur proche.

Si les Vikings passent ce tour, ce sera l’occasion de recevoir une équipe de LNH dans le Palais des Sports. Pourquoi pas alors le PSG Handball ou Rennes–Cesson ? Mais pour cela, encore faut-il battre Gonfreville...