Les futurs ingénieurs font le mur

Tout commencera par un concert le vendredi soir à partir de 19h30. Un groupe composé d'élèves de l'école interprétera un répertoire jazz, pop et rock. L'association a aussi d'autres idées afin de déplacer les foules pour le Téléthon : vente de boissons, de gâteaux, de peluches, mais aussi d'enveloppes contenant des bons de réduction chez des commerçants du centre-ville caennais. Enfin, une action fera office de fil rouge. Une pyramide de briques, symbole de la spécialité des étudiants, sera érigée. Le principe est simple : une brique achetée par personne, permettra à l'édifice de prendre de la hauteur au fur et à mesure de la soirée. Le but est d'obtenir la plus grande pyramide possible. La métaphore du seuil des dons que l'on espère voir à son niveau le plus élevé.



