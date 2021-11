Noëls d'ici et d'ailleurs au Centre culturel de Saint-Lô

Panoplie de petits cadeaux originaux "d'ici et d'ailleurs", représentatifs de différents pays. Ambiance festive pour découvrir la fête de Noël et ses tradiitons, à travers le monde.

Petits et grands sont invités à participer à un atelier créatif d'objets de Noël. Expo vente et démonstrations seront proposées par les comités de jumelages Saint-Lô/Aalen, Saint-Lô/Christchurch et Saint-Lô/Saint-Ghislain, Artisans du monde, Peuples Solidaires, Amitié France-Pérou, Amnesty Internationnal, l'Unicef, l'IME la Fresnelière, le CCFD, Erable, France Palestine Solidarité, Secours Populaire, Secours Catholique, Koombi solidarité Burkina Faso.

Au programme :

- Vendredi : inauguration 18h - chant choral avec Francès Hook, Chef de Choeur.

- Samedi de 15h30 à 16h30 : lecture de contes de Noël pour les 3-6 ans par Lire à Saint-Lô avec intermèdes musicaux par l'Ecole de musique - Auditorium de la bibliothèque.

- Samedi à 17h tirage au sort pour gagner de nombreux cadeaux offerts par les associations.

Pratique. Ouvert vendredi de 15h30 à 19h et samedi de 10h à 18h. Salle polyvalente - Centre culturel - Entrée gratuite. Réservation obligatoire à la bibliothèque au 02.33.72.52.53

Ecoutez ci-dessous Myriam Loison, Présidente de l'Office de la vie associative: