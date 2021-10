Coups de couteau à la gorge : sept ans de prison

Ce 1er mai 2011, lorsqu’il se présente vers 6h45 chez cette dernière à Saint-Charles de Percy, près de Vire, il est complètement ivre. Il entre alors par une des fenêtres, se précipite dans la chambre à coucher où il trouve son ex avec son nouveau compagnon, éducateur de 38 ans. Il surprend alors le couple endormi et assène plusieurs coups de couteau à la gorge de l’homme, qui après une rude bataille parvient à lui arracher son couteau des mains. Devant les Assises, mardi 13 et mercredi 14, l’accusé reconnaît les coups de couteau, mais nie toute intention véritable de tuer. Il explique avoir vu “rouge” après une nuit passée à s’alcooliser.

Le ministère public requiert alors dix ans d’emprisonnement assortis d’un suivi socio-judiciaire de dix ans. Après quatre heures de délibéré, les jurés ont finalement requalifié les faits de tentative d’assassinat en violences volontaires et menaces de mort réitérées. D.M est condamné à sept ans de réclusion criminelle. L’accusé était déjà emprisonné depuis le 3 mai 2011.