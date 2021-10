Audrey Serrat, belle jeune fille de 20 ans à la chevelure éclatante, a séduit logiquement jury et convives et remporté le titre 2013. Originaire du Mans, cette étudiante en BTS Communication au lycée Saint-Ursule imagine "un avenir de miss haut en couleur". Miss et dauphines ont été reconduites à leur domicile à bord d’une limousine !