Dans un an, Mondeville aura sa grande salle des fêtes

"L’actuel équipement a été construit en 1970. Il est situé en plein centre-ville. Les voisins n’en peuvent plus. J’ai vu une femme pleurer parce qu’elle appréhendait les week-ends. Et s’il est encore ouvert aujourd’hui, c’est de façon tout à fait dérogatoire", précise l’élue. Quarante ans après, la salle des fêtes ne répond plus aux besoins ni aux normes de sécurité.

Tout près du périphérique nord

La Ville a donc débloqué 1.650.000 € pour un nouvel édifice qui verra le jour sur un terrain dont elle est propriétaire, situé entre la RD 675 et le périphérique nord. "Il sera loin des habitations afin de limiter les nuisances pour le voisinage mais il ne sera pas non plus confiné dans une zone industrielle".

Le futur complexe offrira deux salles distinctes : la plus grande, d’une surface de 640 m2 , pourra accueillir près de 350 personnes en configuration assise et devrait être utilisée principalement par les associations locales. La seconde salle de 160 m² pourra recevoir 150 personnes dans la même configuration et sera utilisée en priorité pour les réceptions et autres fêtes de famille. Un patio central séparera et donnera accès aux deux salles, et sera entouré d’un jardin clos “pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité”, souligne Hélène Mialon-Burgat.

Extérieurement, la nouvelle salle des fêtes devrait devenir un "véritable marqueur d’entrée de ville" grâce à la présence d’un totem mettant en avant le logo de la commune.