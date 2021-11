Forum sur l'alcoolisme à Petit-Couronne

Organisé par la Ville et l'association Entraide et solidarité ce forum aborde les grands sujets et les grands problèmes liés à l'alcoolisme et à la consommation de produits psychotropes. Le but est d'apporter l'éclairage de professionnels et sensibiliser le public.

Programme de la journée du 29 novembre :

- 9h15 : Interventions d’un représentant du CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement

à la réduction des risques pour usagers de drogues) d’Evreux sur "c’est quoi la drogue ?",

et du docteur Michel Marion (addictologie au CHI d’Evreux) sur "la personne sous l’emprise

de l’alcool et le besoin de s’alcooliser".

- 9h45 : Intervention du docteur Michel Artus de l’ANPAA (Association nationale de prévention

en alcoologie et addictologie) "place de l’entourage par rapport à la problématique

d’alcool".

- 10h15 : Intervention du procureur de la République sur le cadre légal : quels sont les risques

encourus en cas d’interpellation en état d’ébriété ?

- 11h10 : Interventions d’Alexandre Baguet, chef de service de l’Unité addictologie du CHU

de Rouen, et de professionnels des centres de "la Boussole", "la Passerelle", et de la

directrice de la Clinique des Essarts Mme Dollois.

- 14h : Témoignage de Bernard Duez, président de "Alcool Assistance", avec projection

d’un court métrage.

- 15h : Tables rondes "Comment intervenir face à une personne sous l’emprise de l’alcool ?" ; "L’alcool dans le fonctionnement familial" ; "Face à l’enfant qui évolue dans le contexte d’alcoolisme parentale, quelle attitude adopter ? "

- 16h30 : Restitution des tables rondes et échanges.