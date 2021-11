Cinéma Lux : la famille thème de La Semaine du cinéma ethnographique

Plus précisément, en quoi celle-ci est-elle un vecteur privilégié de transmission du patrimoine culturel appartenant à la famille ? Que ce soit son passé, ses croyances ou encore les recettes de cuisine, un savoir-faire, énormément de choses sont transmises grâce aux liens familiaux.

L’évolution de la société met-elle en danger ce patrimoine ? 20 films et 7 thématiques pour le savoir, du lundi au dimanche(dans l’ordre): Les films de famille, L’improbable transmission, La musique et le cirque en héritage, Cessions, successions et transmissions, D’une famille à l’autre, La mémoire dans l’assiette, Tu seras ... mon fils.

Pratique. Du lundi 26 novembre au dimanche 2 décembre, au cinéma Lux. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Infos : 02.31.82.29.87.