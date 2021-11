"Do you speak djembé", un spectacle interactif au Cargö

Avec l’aide d’un des musiciens, Doug Manuel, le public va apprendre à taper le rythme et à jouer tous ensemble, accompagné ensuite de tous les musiciens sur scène ! Autre particularité de ce spectacle, c’est la rencontre entre deux mondes, celui d’un orchestre symphonique et celui d’un groupe de musique africaine.

Que ce soit pour interpréter Haendel ou les chants maliens, les deux groupes s’accompagnent et se complètent. La kora chante avec les cuivres et les dunduns répondent aux instruments à vent. La diversité des instruments et la variété du répertoire a de quoi vous laisser sans voix… heureusement, vous avez un djembé entre les mains pour vous exprimer !

Pratique. Le mardi 27 novembre à 20h30, au Cargö. Réservations au 02.31.86.79.31. Tarif : 28,8 €.